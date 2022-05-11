росіяни починають усвідомлювати неминучу поразку рф

Окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Сховатися від помсти намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в Україну.

Окупанти вимагають від командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Однак, воєнна розвідка України вже встановила та опублікувала інформацію про російських воєнних злочинців.

Ніхто не уникне покарання!

Список за посиланням: https://gur.gov.ua/content/rosiiski-okupanty-namahaiutsia-prykhovaty-uchast-u-boiovykh-diiakh.html

Источник: https://t.me/spravdi/7913

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