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Росіяни розбомбили батальйон «днр» на Донеччині (аудіо)

Росіяни розбомбили батальйон «днр» на Донеччині (аудіо)

Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу «народної міліції днр», який воює у складі армії рф.

Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з «л/днр» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

Але завдяки перехопленню СБУ про військові проколи рашистів знатиме весь світ.

«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь», – розповідає один із бойовиків «днр», якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку рф замовчується.

Проте і без таких самознищень росіян, українські захисники ліквідували в боях майже 37,5 тис. окупантів.

І продовжуємо це робити, аби наблизити перемогу України!

Источник: ssu.gov.ua

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