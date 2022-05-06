Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 85

росіяни знущались над цивільними українцями на Київщині – ООН

росіяни знущались над цивільними українцями на Київщині – ООН

Представники ООН задокументували десятки випадків насильства російських військ щодо цивільних чоловіків у Київській області. Йдеться про побиття, затримання, страти та відправку до таборів ув'язнення в Росії та Білорусі.

Про це повідомила верховний представник ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Офіс ООН зафіксував 180 випадків насильницького зникнення місцевих чиновників, журналістів, активістів, цивільних і відставних військовослужбовців.

Водночас представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд наголосила, що дії Росії «є безперечним порушенням міжнародного гуманітарного права».

Источник: https://t.me/spravdi/7439

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗСУ мають потенціал повернути окуповану частину Харківської області – ISW
Сегодня 09:31    28
Великобритания ввела санкции против компании Evraz Абрамовича
Сегодня 09:20    38
Черги на кордоні - лише у двох пунктах пропуску
Сегодня 09:09    59
Подачка від окупантів: рашисти роздають мешканцям Маріуполя продукти, непридатні для вживання
Сегодня 08:59    60
Україна в ООН: Бездіяльність Ради Безпеки дратує світ і підриває її авторитет
Сегодня 08:50    64
Ихтамнет по всей красе
Сегодня 08:41    110
Пока украинское сопротивление продолжается на «Азовстали», армия РФ будет продолжать нести потери, - британская разведка
Сегодня 08:32    95
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 6 травня
Сегодня 08:25    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 6 травня 2022 року
Сегодня 08:23    131
10 хороших новин 5 травня
Сегодня 07:46    143
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 