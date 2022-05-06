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росіяни знущались над цивільними українцями на Київщині – ООН
Представники ООН задокументували десятки випадків насильства російських військ щодо цивільних чоловіків у Київській області. Йдеться про побиття, затримання, страти та відправку до таборів ув'язнення в Росії та Білорусі.
Про це повідомила верховний представник ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Офіс ООН зафіксував 180 випадків насильницького зникнення місцевих чиновників, журналістів, активістів, цивільних і відставних військовослужбовців.
Водночас представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд наголосила, що дії Росії «є безперечним порушенням міжнародного гуманітарного права».
Источник: https://t.me/spravdi/7439