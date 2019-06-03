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Росіянин прямував з України зі старовинними монетами

Росіянин прямував з України зі старовинними монетами

Учора в пункті пропуску «Піски», що на Харківщині, прикордонники виявили дві монети минулого та позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації.

У вищевказаний пункт пропуску на виїзд з України автомобілем «KIA» як пасажир прямував громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одну - з металу срібного кольору - «3 копьйки» 1916 року випуску та ще одну - з металу жовтого кольору «1/2 копьйки», датовану 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.

Наразі монети вилучено та передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.

Росіянин прямував з України зі старовинними монетами

Росіянин прямував з України зі старовинними монетами

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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