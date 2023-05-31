Росіянка, яка незаконно перетнула кордон, вважала, що може вільно подорожувати Україною

Під час перевірки документів було встановлено, що громадянка країни-терориста не має законних підстав знаходження на території України. З’ясувалося, що під час окупації правобережжя Херсонщини, жінка скористалася моментом та приїхала з тимчасово окупованого Криму до свого знайомого в Херсон, але таке знайомство закінчується неприємностями для тих, хто порушує українське законодавство.

Громадянку було затримано та передано представникам Національної поліції України для прийняття правового рішення.

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