російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.

Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії.

Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – працівників підприємства “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності. https://drive.google.com/file/d/1Ze0mZuhVuJpF6i3oierB68ErFEMy7PR1/view?usp=sharing

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»