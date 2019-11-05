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Російські командири підозрюють бойовиків у розкраданні майна путінських «гумконвоїв»

Російські командири підозрюють бойовиків у розкраданні майна путінських «гумконвоїв»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про посилення командуванням ЗС РФ контролю за використанням окупаційними військами гуманітарної допомоги та матеріально-технічного майна на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ розпочалася підготовка до перевірки комісією ГШ ЗС РФ цільового використання матеріальних засобів, доставлених протягом року з РФ «гуманітарними конвоями» та приховано через неконтрольовані Україною ділянки кордону, у т.ч. зброї та боєприпасів.

Крім того, комісія перевірятиме інформацію про можливе розкрадання російським окупаційним командуванням запасів військового майна, у т.ч. пально-мастильних матеріалів та ремонтних комплектів для автомобільної техніки.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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