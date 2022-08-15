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Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України

Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України

● Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом рф.

● Також, окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

● Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

● Посилання на список окупантів (офіційний сайт ГУР МО України): https://gur.gov.ua/content/rosiiski-okupanty-namahaiutsia-prykhovaty-svoiu-uchast-u-vchynenni-zlochyniv-proty-narodu-ukrainy.html

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1102

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