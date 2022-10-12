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російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

Місце незаконного утримання людей виявили у пансіонаті відпочинку в деокупованому Святогірську, повідомили у СБУ.

У катівні російські терористи тримали місцевих мешканців, які підтримують територіальну цілісність України та піддавали їх тортурам.

Наразі слідчі встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Нагадаємо, на Харківщині виявили 22 російські катівні. Водночас у Святогірську та Лимані знайшли місця масового поховання людей (https://t.me/spravdi/18882).

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

Джерело: https://t.me/spravdi/18888

Новости портала «Весь Харьков»

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