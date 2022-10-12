російські окупанти облаштували катівню поблизу Святогірської Лаври на Донеччині

Місце незаконного утримання людей виявили у пансіонаті відпочинку в деокупованому Святогірську, повідомили у СБУ.

У катівні російські терористи тримали місцевих мешканців, які підтримують територіальну цілісність України та піддавали їх тортурам.

Наразі слідчі встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Нагадаємо, на Харківщині виявили 22 російські катівні. Водночас у Святогірську та Лимані знайшли місця масового поховання людей (https://t.me/spravdi/18882).

Джерело: https://t.me/spravdi/18888

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