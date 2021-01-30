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Російські окупанти посилюють пропаганду щодо військової служби в ОРДЛО: дані розвідки

Російські окупанти посилюють пропаганду щодо військової служби в ОРДЛО: дані розвідки

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували агітацію місцевого населення для проходження військової служби в окупаційних військах. Зросла кількість оголошень у місцевих ЗМІ та на платформах російських інформаційних мереж, масово розсилаються СМС-повідомлення, збільшена кількість пропагандистських груп від з’єднань і частин окупантів для роботи з місцевим населенням, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Водночас для недопущення зниження рівня комплектування особовим складом у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російське окупаційне командування намагається примусово утримувати осіб, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту. Зокрема, діє вказівка не видавати документи, що посвідчують особу, у тому числі, вже оформлені російські паспорти, які зберігаються у штабах, з’єднаннях і частинах.

Як повідомляла група ІС, українських громадян в ОРДЛО, які отримали російські паспорти, призивають до Збройних Сил країни—агресора.

Источник: sprotyv.info

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