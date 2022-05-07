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Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)

Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 травня цього року 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району.

По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.

6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій.

На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)

Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)

Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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