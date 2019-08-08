Російські окупанти створюють загородження із застосуванням мін, заборонених міжнародними конвенціями

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

При цьому противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.

Також окупантами встановлюються морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області.

Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення.

Источник: sprotyv.info

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