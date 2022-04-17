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Російські окупанти вбили вже 202 дитини в Україні

Російські окупанти вбили вже 202 дитини в Україні

Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, 202 дитини загинули та більше 361 поранено.

Джерело: дані ювенальних прокурорів, які оприлюднює Офіс генпрокурора

Деталі: Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, правоохоронці виявили тіло 14-річного хлопчика.

15 квітня внаслідок обстрілу сеоа Гаврилівка Новоолександрівського району на Херсонщині загинув 15-річний підліток.

16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з м. Ізюм. 15-річна дівчинка отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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