Російські окупанти вбили вже 202 дитини в Україні
Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, 202 дитини загинули та більше 361 поранено.
Джерело: дані ювенальних прокурорів, які оприлюднює Офіс генпрокурора
Деталі: Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, правоохоронці виявили тіло 14-річного хлопчика.
15 квітня внаслідок обстрілу сеоа Гаврилівка Новоолександрівського району на Херсонщині загинув 15-річний підліток.
16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з м. Ізюм. 15-річна дівчинка отримала поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
Источник: pravda.com.ua