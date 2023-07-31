​​Російські окупанти викрали три картини Айвазовського з Херсона

Про це заявили в Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка.

Ідеться про полотна "Буря вщухає", "Вид міста Одеси" та "Море", повідомляється на Facebook-сторінці музею з нагоди дня народження художника.

Раніше повідомлялося, що під час російської окупації Херсона багато картин із обласного музею опинилися в анексованому Криму.

На фото: картина Ованеса Айвазяна (Івана Айвазовського) "Вид міста Одеси"

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14926

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