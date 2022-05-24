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Російські окупанти звіряче вбивають українців, уявляючи себе персонажами з «Володаря кілець» (АУДІО)

Російські окупанти звіряче вбивають українців, уявляючи себе персонажами з «Володаря кілець» (АУДІО)

Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів «Володаря кілець» і насолоджуються вбивствами мирних українців.

Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.

«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.

Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.

Судячи з усього, вона не особливо чекатиме на його повернення додому…

Ми ж докладемо усіх зусиль, аби він не повернувся з війни!

Источник: ssu.gov.ua

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