Російські окупанти звіряче вбивають українців, уявляючи себе персонажами з «Володаря кілець» (АУДІО)
Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів «Володаря кілець» і насолоджуються вбивствами мирних українців.
Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.
«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.
Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.
Судячи з усього, вона не особливо чекатиме на його повернення додому…
Ми ж докладемо усіх зусиль, аби він не повернувся з війни!
Источник: ssu.gov.ua