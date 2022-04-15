Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:30
Просмотров: 108

Російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків – міськрада

Російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків – міськрада

Російські війська почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків у Маріуполі, повідомляє міська рада 15 квітня.

Про це влада міста заявила з посиланням на маріупольців, які ще лишаються в місті.

«Російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих», – йдеться в повідомленні.

Міська рада не має даних про мету ексгумації, але вказує на те, що раніше українська розвідка зафіксувала в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

«Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі», – додали в органі самоврядування.

6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ
Сегодня 12:52    102
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04
Сегодня 12:42    97
Польща ввела ембарго на російське вугілля
Сегодня 12:18    92
Ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілює місто
Сегодня 11:55    190
Армія рф вбила 198 українських дітей
Сегодня 11:45    95
Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати
Сегодня 11:37    128
Дубина в руках Ивана-дурака
Сегодня 11:08    184
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 10:00 15 квітня
Сегодня 10:55    143
Вероятно, РФ пересмотрит свою позицию в Черном море, сообщает разведка Британии
Сегодня 09:17    215
Конгресмени США відвідали Київ та звільненні околиці столиці
Сегодня 09:06    142
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 