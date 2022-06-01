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Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних (ВІДЕО)

Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних (ВІДЕО)

Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Ці байки були на початку, а зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Про це СБУ розповів полонений російський снайпер.

Українські захисники схопили його під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

«Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят», – говорить полонений.

Він зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі… Але ймовірно, сидітиме в українській.

Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників.

Источник: ssu.gov.ua

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