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російські загарбники вивозять олію із захопленого заводу на Запоріжжі

російські загарбники вивозять олію із захопленого заводу на Запоріжжі

російські військові вивозять продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу.

Про це журналістами повідомили у Силах оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.

"Черговою жертвою мародерів-окупантів стало ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Нині загарбники вивозять готову продукцію заводу, яку підприємство мало відвантажити іноземним партнерам. Зазначається, що останні - вже відчувають на собі нестачу високоякісної української продукції.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернігівці Запорізької області російські загарбники погрожують жителям, що відберуть землю.

Источник: ukrinform.ua

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