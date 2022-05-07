російські загарбники вивозять олію із захопленого заводу на Запоріжжі
російські військові вивозять продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу.
Про це журналістами повідомили у Силах оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.
"Черговою жертвою мародерів-окупантів стало ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району", - йдеться у повідомленні.
Нині загарбники вивозять готову продукцію заводу, яку підприємство мало відвантажити іноземним партнерам. Зазначається, що останні - вже відчувають на собі нестачу високоякісної української продукції.
Як повідомляв Укрінформ, у Чернігівці Запорізької області російські загарбники погрожують жителям, що відберуть землю.
Источник: ukrinform.ua