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російська балістична ракета "Орєшнік": чим путін лякає Європу та США — The New York Times

російська балістична ракета Орєшнік: чим путін лякає Європу та США — The New York Times

"путін звеличує ракету як приклад російської технологічної майстерності, створеної вітчизняною військовою промисловістю, якій не заважають західні економічні санкції.

"Орєшнік" також здатен нести ядерну зброю. Однак досі невідомо, яку саме вибухівку, якщо вона взагалі була, ракета доставила на територію України", — йдеться у матеріалі.

Пентагон стверджує, що "Орєшнік" є модифікацією російської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) ракети РС-26 "Рубєж", випробування якої проводять із 2011 року.

Назва ракети — можливе посилання на суббоєприпаси, що нагадують грона лісових горіхів, говорить експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт.

"Ця система перебуває в розробці вже деякий час", — зазначає експерт з нерозповсюдження ядерної зброї з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

За словами Райта, між ракетними системами "Орєшнік" і "Рубєж" є деякі фізичні відмінності.

Уламки з місця удару вказують на те, що "Орєшнік" має розмір близько 92 см в окружності, тоді як "Рубєж" — 1 м 83 см.

"Можливо, це пояснюється тим, що "Орєшнік" розрахований на польоти на менші відстані, ніж "Рубєж".

Як МБР, "Рубєж" зможе досягти цілі в будь-якій точці Землі, заявляють експерти, тоді як "Орєшнік" може пролетіти близько 5 488 км.

Однак це дозволить їй досягти більшої частини Європи", — йдеться у матеріалі.

Попри те, що "Орєшнік" належить до класу МБР, аналітик британської компанії Janes Нік Браун, що спеціалізується на оборонній розвідці, заявив, що це найдалекобійнiша зброя, яку колись використовували в конфліктах у Європі.

Ґрунтуючись на попередніх випробуваннях, експерти вважають, що "Рубєж" може нести до чотирьох боєголовок.

Під час удару по Дніпру "Орєшнік" ніс шість боєголовок, кожна з яких складалася з шести суббоєприпасів.

За словами Райта, суббоєприпаси на балістичних ракетах великої дальності "вельми незвичайні".

Але багато ракет використовують одні й ті самі технології.

"Не треба винаходити колесо щоразу, коли створюєш нову ракету", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/178818

Новости портала «Весь Харьков»

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