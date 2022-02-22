Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 125

Російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни

Російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни

Російська окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує чоловіків, а в разі відмови їм погрожують тортурами.

Про це на брифінгу сказав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.

«Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть», — наголосив Резніков.

Він також додав: «Ватажки бойовиків, які записали відомі звернення, де-факто розповіли про обстріли за дві доби до їх початку. Потім влаштували фарс із “екстреною евакуацією”, і без жодних підстав, тільки щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили літніх людей, жінок та дітей у заручники, щоб зробити їх частиною військової операції».

Источник: sprotyv.info

Російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Що таке "напад під чужим прапором"
Сегодня 08:45    45
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.02.2022
Сегодня 08:36    43
Знищуючи цивільну інфраструктуру російські окупанти створюють привід для дискредитації українських захисників
Сегодня 08:10    91
СБУ встановила особу командира розвідників бойовиків, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині
Сегодня 07:43    122
Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки
Сегодня 07:17    121
Харьков готов принять беженцев с Донбасса - губернатор
Сегодня 06:17    163
Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація - ДПСУ
Сегодня 06:09    197
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    321
Американские и французские журналисты рассказали, как попали под обстрел на Донбассе
21.02.2022 09:58    304
Лукашенко і Путін вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування через загострення на Донбасі – міністр оборони Білорусі
21.02.2022 09:37    241
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 