Російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни

Російська окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує чоловіків, а в разі відмови їм погрожують тортурами.

Про це на брифінгу сказав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.

«Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть», — наголосив Резніков.

Він також додав: «Ватажки бойовиків, які записали відомі звернення, де-факто розповіли про обстріли за дві доби до їх початку. Потім влаштували фарс із “екстреною евакуацією”, і без жодних підстав, тільки щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили літніх людей, жінок та дітей у заручники, щоб зробити їх частиною військової операції».

Источник: sprotyv.info

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