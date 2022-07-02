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Російський балкер став під навантаження українським зерном у Севастополі (ФОТО)

Російський балкер став під навантаження українським зерном у Севастополі (ФОТО)

Російський балкер «Матрос Позынич» 1 липня зайшов у Севастопольську бухту і пришвартувався біля зернового термінала для завантаження краденим українським зерном. Про це повідомляють кореспонденти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вранці біля причалу зернового термінала «Авліта», де відбувається завантаження вивезеного з окупованих територій півдня України зерна, не було пришвартованих суден.

Близько опівдня балкер стояв на північному заході від входу в Севастопольську бухту, чекаючи на дозвіл на захід. Офіційно російське міністерство оборони ще до 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Близько 14:00 балкер пройшов бонові ворота на вході в бухту і близько 14:30 за допомогою трьох портових буксирів пришвартувався біля зернового термінала «Авліта» в Доковій бухті, яка є одним із відгалужень великої Севастопольської бухти. Назву балкера «Матрос Позынич» можна було прочитати на носі та кормі судна.

Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні – стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Одне із суден, згідно із супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічено в сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.

Источник: radiosvoboda.org

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