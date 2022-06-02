Російський оскал війни

Російський оскал та характер ведення війни є незмінним. Приблизно в той самий час коли найманці чвк вагнер вбивали та гвалтували в Бучі та Ірпені, інша частина цих покидьків робила те саме на іншому кінці світу, а саме в Малі (Західна Африка).

Ось початок лонгріда в сьогоднішньому NYT. Співпадіння не побачить тільки сліпий. І це ще один доказ того, що цінності (вибачте на слові) російської армії чиїм проксі є чвк, це порушення будь-яких правил війни, вбивство, мародерство та повне знецінення людського життя.

(https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/mali-massacre-investigation.html?searchResultPosition=1)

З тексту: "В останню неділю березня перед Рамаданом тисячі торговців і сільських жителів заповнили ринок Моура в центрі Малі. Вони прийшли вторгувати худобу чи прикупити спеції та овочі.

Раптом над головою загуркотіло – над ними дуже низько пролетіли п’ять вертольотів і з деяких з них почалася стрільба, дехто почав відстрілюватися у відповідь. Але більшість жителів села почала тікати, рятуючи своє життя. Але втекти було нікуди: з гелікоптерів, які зависли над околицями, почалися висаджуватися солдати аби перекрити всі виходи.

Солдати переслідували бойовиків-ісламістів, які роками діють у регіоні. За словами місцевих жителів, багато солдатів були малійцями, але їх супроводжували білі іноземці, одягнені у військову форму та розмовляли мовою, яка не була ні англійською, ні французькою.

Іноземці, за словами дипломатів, чиновників та правозахисних груп, належали до російського воєнізованого угруповання, відомого як «ЧВК Вагнер».

Протягом наступних п’яти днів у Моурі малійські солдати та їхні російські союзники грабували будинки, тримали селян у полоні в висохлому руслі річки та стратили сотні чоловіків...

За словами свідків, як малійські солдати, так і іноземні найманці вбивали полонених з близької відстані, часто не допитуючи їх, виходячи з їхньої національності чи одягу. Іноземці мародерствовали містом, без розбору вбивали людей у будинках, крали коштовності та конфіскували мобільні телефони, щоб знищити будь-які візуальні докази"

Источник: https://t.me/blacklampa/6225

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