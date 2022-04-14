російський загарбник вихваляється, як танком переїхав легковик під Києвом

Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену телефонну розмову російських загарбників, у якій ті вихваляються новою "розвагою" - танками переїжджати легкові автомобілі.

Як передає Укрінформ, про це СБУ повідомила у Телеграмі.

"У той час як офіційний кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами – про що свідчать численні перехоплення СБУ", - зазначають у спецслужбі.

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом. "И с какой скоростью надо ехать?", – перепитує співрозмовник.

Як наголошують в СБУ, "це єдине запитання, яке його цікавило. "Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – відповідає ворожий вояка. Називає це "спортивним інтересом".

"Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальних провадження, пов’язаних з війною рф проти України. І всі вони будуть доведені до кінця. СБУ, ЗСУ та всі українські відомства про це потурбуються", - наголосили в СБУ.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»