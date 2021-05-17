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Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка

16 травня Українська сторона зафіксувала та верифіковувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

Варто зазначити, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху — заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.

Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання росією озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту.

Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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