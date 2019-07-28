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Россия через преступные группы в ЕС пытается дискредитировать безвиз Украины

Россия через преступные группы в ЕС пытается дискредитировать безвиз Украины

Россия наводняет Европу своими бандитами, используя украинские документы с оккупированных территорий.

Предоставление Украине безвиза стало сокрушительным ударом по российской пропаганде. Долгий бюрократический процесс постоянно поддавался критике и укроинофобским прогнозам со стороны кремлёвских и прокремлевских СМИ с целью создать ареол несбыточности данной мечты.

Когда же безвиз был дан, открыв врата ЕС перед украинцами, имеющими занимательно больше юридических привилегий перед гражданами гибридной федерации, из-за поребрика раздался тихий вопль. Вопль, наполненный как чисто человеческой завистью, так и осознанием того, что старания на украинофобском фронте были слиты в ноль. Однако кремлевская стратегия тут же сменила свой вектор дискредитации.

И вот, параллельно с тем как Украина получила безвиз, в СМИ всё чаще стали появляться материалы, связывающие нашу страну с ИГИЛ. В частности, любимейшей темой не только российских, но и аффилированных оккупантами украинских журналистов, стало размещение на территории Украины перевалочных баз террористов ИГИЛ. При этом подобные материалы зачастую подавались под соусом упоминания про безвиз и свободный доступ в Европу террористов.

Проблемой подобного рода псевдо журналистских псевдо расследований было то, что они абсолютно не соответствовали действительности, о чем прекрасно знали соответствующие структуры в странах ЕС. А потому, все попытки создать дискредитирующую Украину информационную волну с жесткой привязкой на ИГИЛ Кремлю не удалось.

Тем не менее, наши гибридные соседи не оставляют попыток на данном поприще, и после неудач с эфемерным ИГИЛ взялись за то, что у них целиком и полностью находится под контролем, и, увы, но имеет место быть…

Так, согласно докладу чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), в Чехии возросло число преступлений, совершенных представителями русскоязычного криминального мира, члены которого проникают в страну по загранпаспортам жителей оккупированных территорий Украины, полуострова Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Таким образом, одним махом Россия решила сразу две задачи. Первая – наводняет страны ЕС представителями своего криминалитета, с созданием не просто ОПГ, а полноценных ячеек, которые могут быть использованы в самом широком спектре. Вторая – дискредитация Украины в глазах её соседей, как страны, через которую, благодаря безвизу, проникают криминальные элементы.

И, откровенно говоря, использовать такой сценарий для Кремля намного полезнее, нежели с выдуманным украинским ИГИЛ. Ведь, по сути, оккупированные территории это настоящий рассадник бандитизма и подделка официальных документов, там попросту поставлена на поток.

С другой стороны, в ЕС данное обстоятельство тоже прекрасно понимают и как мне кажется, в ближайшее время, жителей оккупированных территорий, или тех, кто пользуется поддельными документами с данного региона, пытающихся выехать в ЕС, будут в ходе таких вояжей на порядок тщательнее проверять. Либо поступят проще – не будут пропускать вообще, без пояснения причины.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ес, россия

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