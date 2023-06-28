Россия нанесла ущерб жилищному фонду Украины более чем на $54 млрд - данные Киевской школы экономики

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

Среди городов наиболее разрушенные и поврежденные жилые дома в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе.

Отмечается, что из общей суммы прямого убытка жилищного фонда львиная доля - $46,6 млрд - от разрушения и повреждения многоквартирных домов.

По последним данным, в общей сложности пострадали 18,6 тысяч таких домов: 13,2 тысячи - повреждены, 5,4 тысячи - полностью разрушены.

Джерело: https://t.me/u_now/102915

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