Криминал
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Сегодня 17:35
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Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов, - Минобороны

«Действительно, Генштаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с киевского направления, а также с черниговского направления», - сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Но, по его словам, массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

«Очевидно, противник отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сегодня, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить, в том числе, и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове», - заявил Мотузяник.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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