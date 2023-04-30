Россия осуществляет пуски ракет из Каспия, чтобы они не падали на российские города, - Игнат
«Почему пускают из Каспия – потому, что не всегда ракета, выпущенная из самолета, летит к своей цели. Она и падает… проще, когда она падает в Каспийское море, чем где-то там в россии на голову россиянам. Такое уже случалось в ростовской области, когда они пускали оттуда, а также из района Волго-Донска. Там ракеты падали прямо на дома», - сообщил спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.
Он добавил, что падение ракет, бомб на территории России может быть и из-за того, что пилоты самолетов выпускают их раньше, поскольку не хотят рисковать и попадать в зону действия украинского ПВО.
Джерело: https://t.me/u_now/95173