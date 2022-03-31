Россия применила против Украины кассетное оружие не менее 24 раз — ООН

С начала вторжения в Украину российские вооруженные формирования применили кассетное оружие не менее 24 раз.

Об этом заявила Глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Достоверные отчеты свидетельствуют о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины, по меньшей мере, два десятка раз с момента вторжения 24 февраля», — говорится в сообщении.

Как отметила Бачелет, уже больше месяца население Украины переживает настоящий ужас.

«Жизнь миллионов людей перевернулись, поскольку они вынуждены покидать свои дома или прятаться в подвалах и бомбоубежищах, потому что их города обстреливаются и разрушаются», — подчеркнула она.

Кассетные боеприпасы содержат десятки или сотни суббоеприпасов, которые закладываются в контейнерную боевую часть реактивного снаряда или авиабомбы. Суббоеприпасы выбрасываются на определенной высоте и теоретически срабатывают при контакте с землей. Площадь поражения при этом может быть равна площади футбольного поля, и на ней могут находиться как комбатанты, так и гражданские лица.

В действительности значительный процент суббоеприпасов не срабатывает, но остаётся на боевом взводе, превращаясь, в сущности, в противопехотные мины. Любая территория, на которой находятся неразорванные суббоеприпасы, которые остаются опасными до тех пор, пока не будет проведено их разминирование.

Источник: infonavigator.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»