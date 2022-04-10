россияне разграбили духовную семинарию в Ворзеле – украли даже старые кроссовки ректора

Из духовной семинарии римско-католической церкви в Ворзеле российские военные выкрали и вывезли все, что можно продать, в частности, и памятную чашу со Святой Мессы, которую провел Папа Римский Иоанн Павел II в 2001 году во время визита в Украину.

Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской диецезии РКЦ Виталий Кривицкий в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Мародеры тяжелой техникой открыли ворота, чтобы заехать внутрь и не выехать с пустыми руками. Вывезли практически все, что можно продать. От кондиционеров, стиральных машин, компьютеров, роутеров, кухонного оборудования… вплоть до старых кроссовок Отца-ректора, в которых он любил бегать... Похищены также некоторые литургические вещи, в том числе памятная чаша со Святой Мессы, которую возглавлял святой Иоанн Павел II в 2001 году на «Чайке» и монстранцию», - рассказал Кривицкий.

Он также сообщил, что варвары повредили несколько автомобилей, а некоторые помещения семинарии повреждены из-за взрывов. По словам епископа, семинария была эвакуирована, однако уже два дня, как вернулась в Ворзель. Хотя там еще нет воды, света, газа. К счастью, все семинаристы остались живы.

Источник: ukrinform.ru

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