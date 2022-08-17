Россияне срывают капельницы и добивают своих раненых: в спецназе ГРУ рассказали про «мясорубку» в Украине

В Украине практически уничтожено элитное подразделение ВС РФ — 14-я бригада спецназа ГРУ.

Об этом сообщили уцелевшие бойцы 14-ой бригады спецназа ГРУ, пишет «Новости сегодня», передаёт информационный ресурс Апостроф.

Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях. При этом бойцы очень плохо обеспечены — они за свои деньги покупают форму и экипировку. Более того, оккупанты голодают: пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими сроками годности. Поэтому россияне мародерствуют и воруют еду в магазинах.

Также известно, что командир бригады спецназа ГРУ лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера с психическим расстройством. Даже тяжелораненых после лечения отправляют назад на войну в Украину.

«Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции«, — сказано в материале.

В то же время, российское командование затягивает вывоз в РФ тел погибших и скрывает реальную информация о потерях бригады. Это делается для того, чтобы россияне не заподозрили, что «спецоперация» идет не по плану. Кроме того, РФ старается сократить выплату «гробовых».

В связи со всем этим, российские военные, в том числе и спецподразделения ВС РФ, во главе с командирами массово отказываются ехать на войну в Украину. Они не хотят штурмовать и наступать, так как местами их потери превышают 90%. На «отказников», которых стало особенно много после подписания ленд-лиза и поступления в Украину западного вооружения, оказывают давление.

«От безысходности военнослужащие злоупотребляют алкоголем и наркотиками, устраивают драки в подразделении, в том числе смертельные. Старшие командиры посещают совещания в нетрезвом состоянии. Участились случаи самоубийств среди военнослужащих — как на линии фронта, так и по возвращению из Украины«, — сказано в статье.

Джерело: infonavigator.com.ua

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