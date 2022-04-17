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Россияне в Мелитополе украли из «Укрпочты» 3 млн. грн, предназначенных для выплаты пенсий
Об этом рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Пока украинская сторона ведет переговоры с россиянами, чтобы вернуть эти деньги, которые предназначались для выплаты пенсий, социальных выплат и зарплат.
«Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же», – сказал Смелянский.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41769