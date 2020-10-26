Россияне взяли с венгра $10 тысяч за помощь в незаконном пересечении украинской границы

Гражданин Венгрии, незаконно пересекший границу со стороны России, задержан нарядом отдела "Волчанск" Харьковского пограничного отряда. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Задержанный рассказал, что в РФ неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги они получили $10 тыс. Обманутого венгра мошенники оставили на российско-украинской границе. Скорее всего, иностранцу придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима.

В Госпогранслужбе добавили, что при наличии полиса страхования венгр мог официально пересечь границу из России в пункте пропуска "Гоптовка".

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