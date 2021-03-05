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Россиянин дал 200 долларов взятки пограничнику: дело направлено в суд

Россиянин дал 200 долларов взятки пограничнику: дело направлено в суд

Следователи харьковской полиции завершили расследование по делу о взятке должностному лицу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 февраля текущего года.на одном из украинских пунктов пропуска 30-летний гражданин Российской Федерации дал взятку в сумме 200 долларов США сотруднику погранслужбы за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Россияину было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта отправлен на рассмотрение в суд.

Агентство Телевидения Новости

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