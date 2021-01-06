Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:59
Просмотров: 211

Россиянин незаконно пересек границу, чтобы отпраздновать Рождество с украинскими родственниками

Россиянин незаконно пересек границу, чтобы отпраздновать Рождество с украинскими родственниками

В Харьковской области задержан россиянин, который незаконно пересек границу, чтобы отпраздновать Рождество с родственниками. Как сообщается на странице Государственной пограничной службы в Facebook, сегодня вблизи населенного пункта Токаревка Дергачевского района задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией.

Мужчина пытался скрыться от пограничников в заснеженном рве.

"Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера", - отмечают в ГПСУ.

Мужчина хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине, а из-за непогашенных кредитов он был ограничен в праве выезда из РФ.

В ГПСУ отмечают, что за незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составлены материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 