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Россиянин пытался попасть в Украину на угнанном автомобиле

Россиянин пытался попасть в Украину на угнанном автомобиле

Пограничники Харьковского отряда обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-регионального управления ГПСУ. 

Инцидент произошел сегодня утром, 21 марта, в пункте пропуска «Чугуновка». Автомобиль «LADA LARGUS», под управлением гражданина России, 1985 года рождения, пытался въехать на территорию Украины. 

Во время пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпола». Оказалось автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории России.

Водитель и транспортное средство были переданы представителям Национальной Полиции.

Агентство Телевидения Новости

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