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Российская ЧВК перестала нанимать боевиков, воевавших на Донбассе: что это значит

Российская ЧВК перестала нанимать боевиков, воевавших на Донбассе: что это значит

В ЧВК «Газпрома» перестали принимать бойцов с опытом войны на Донбассе. Об этом сообщил один из чвкашников, ранее служивший в компании, пишет Телеграм-канал «MilitaryMaps».

ЧВК «Редут», которая обслуживает интересы «Газпрома» в Сирии (речь идет, как правило, об охране производственных объектов), а также занимается обеспеченью безопасности порта Латакия — отказала в зачислении на службу всем кандидатам, имеющим в анкете данные об участии в боевых действиях в «ЛНР» и «ДНР». Несмотря на то, что ранее как минимум половина личного состава этой ЧВК были либо выходцами из Донбасса, либо россиянами, воевавшими там.

Более того, еще полусотни бойцам, которые сейчас находятся в «песочнице» на охране объектов и попадают под ближайшую ротацию — не станут продлевать контракт. Речь опять-таки идет о тех, у кого за плечами опыт войны на Донбассе.

Учитывая, что ЧВК «Редут» ранее не была замечена в подобного рода кадровой «дискредитации» — есть все основания полагать, что ее руководители получили четкий сигнал сверху. Ведь не секрет, что бойцы российских ЧВК, в определенном смысле являются резервом — на случай активизации боевых действий на Донбассе.

Если прибавить сюда недавний визит Александра Бородая в Донецк (отмечалось, что его целью был набор людей в Ливию, но вполне возможно — данная информация играла роль прикрытия), а также обрастающие новыми деталями инсайды о готовящейся поездке Суркова на Донбасс — мы можем сделать вывод, что нас ждет во всех отношениях не скучное лето.

Источник: sprotyv.info

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