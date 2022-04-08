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Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску

Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску

Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску

Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску

Сегодня российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Траектория полёта ракеты легко определяется, и она была со стороны оккупированных территорий.

Но сейчас российская пропаганда всячески пытается абстрагироваться от этого, очередного военного преступления тем, что у России якобы нет на вооружении ТРК «Точка-У» и российские оккупационные войска их не применяют.

Это ложь.

Во-первых, у России до сих пор в строю находится до 220 ТРК «Точка-У». Полного перевооружения на ОТРК «Искандер-М» до сих пор не проведено и в ряде частей ВС РФ «Точка-У» стоит в строю.

Во-вторых, ТРК «Точка-У» российскими оккупантами с 24 февраля 2022 года применялась по украинским городам на Донбассе. В частности, россияне применяли «Точка-У» по госпиталю в Угледаре. Но эту информацию сегодня, 8 апреля, стали массировано зачищать из открытых источников.

Например, в англоязычной версии Википедии было удалено упоминание об ударе по Угледару.

В-третьих, известно, что когда у российского контингента, применяющего ОТРК «Искандер», в Беларуси возник дефицит ракет 9М723 и 9М728, в РБ были отправлены десятки российских ТРК «Точка-У». Данные комплексы применялись по территории Украины и фото и видео фактов тому в открытых источников великое множество.

То есть, совершив очередное кровавое военное преступление, Россия тут же пытается оправдаться. Бездарно, бессмысленно, ничтожно.

Факт в том, что сколько бы фейков Россия не плодила, наказание за военные преступления настигнет каждого, кто их совершал и даже тех, кто их оправдывал и выгораживал.

Источник: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

Новости портала «Весь Харьков»

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