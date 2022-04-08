Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску

Сегодня российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Траектория полёта ракеты легко определяется, и она была со стороны оккупированных территорий.

Но сейчас российская пропаганда всячески пытается абстрагироваться от этого, очередного военного преступления тем, что у России якобы нет на вооружении ТРК «Точка-У» и российские оккупационные войска их не применяют.

Это ложь.

Во-первых, у России до сих пор в строю находится до 220 ТРК «Точка-У». Полного перевооружения на ОТРК «Искандер-М» до сих пор не проведено и в ряде частей ВС РФ «Точка-У» стоит в строю.

Во-вторых, ТРК «Точка-У» российскими оккупантами с 24 февраля 2022 года применялась по украинским городам на Донбассе. В частности, россияне применяли «Точка-У» по госпиталю в Угледаре. Но эту информацию сегодня, 8 апреля, стали массировано зачищать из открытых источников.

Например, в англоязычной версии Википедии было удалено упоминание об ударе по Угледару.

В-третьих, известно, что когда у российского контингента, применяющего ОТРК «Искандер», в Беларуси возник дефицит ракет 9М723 и 9М728, в РБ были отправлены десятки российских ТРК «Точка-У». Данные комплексы применялись по территории Украины и фото и видео фактов тому в открытых источников великое множество.

То есть, совершив очередное кровавое военное преступление, Россия тут же пытается оправдаться. Бездарно, бессмысленно, ничтожно.

Факт в том, что сколько бы фейков Россия не плодила, наказание за военные преступления настигнет каждого, кто их совершал и даже тех, кто их оправдывал и выгораживал.

Источник: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

Новости портала «Весь Харьков»