Российская разведка из-за санкций стала финансировать свои операции за счет поставок контрафакта и героина в Европу
Связанные с Россией ОПГ после начала войны существенно нарастили поставки контрафактных сигарет и афганского героина на рынок ЕС.
Об этом пишет издание Vice.
По данным источников в западных разведках и полиции, это происходит под контролем спецслужб РФ и Беларуси.
«Раньше мафия платила правительствам за защиту, теперь это, кажется, стало способом сбора твердой валюты, чтобы заменить доходы, потерянные из-за санкций», — рассказал Vice сотрудник бельгийской полиции. Валюта идет на финансирование «неформальных разведывательных операций»
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5149