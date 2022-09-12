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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины

Фактически, не имея каких либо успехов в зоне боевых действий, они решили нанести удары по гражданским объектам.

Предсказуемо, но выбор категорий объектов говорит о том, что россияне просчитались.

Дело в том, что удары по такого рода объектам всерьёз поднимает вопрос об угрозах для гражданского населения иного уровня, более глобального. Ведь повреждение критической инфраструктуры в зимний период - это угроза не сотням, тысячам, а сотням тысяч гражданских.

А это гуманитарный кризис, которые может иметь масштабы катастрофы даже больше тех, что мы наблюдали последние почти 7 месяцев. Гуманитарный кризис, предотвратить который возможно лишь одним методом - дать понять оккупантам, что нас границы могут не остановить.

Разумеется, я имею ввиду не заход на территорию россии, это нам совершенно не нужно, а вот ответный удар, то о чём мы дискутируем с 24 февраля... Остановить удары российских оккупантов по гражданским объектам может только тотальная угроза их военным объектам.

Решение этого вопроса должно быть не просто оперативным, но и вполне адекватно воспринято нашими международными партнёрами. Ведь россия и вправду может устроить Украине очень холодную зиму, которую не переживут многие.

Пора отвечать по их территории.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16839

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