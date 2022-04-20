Российские оккупанты расстреляли двух сотрудников Экопарка. Об этом сообщили в пресс-службе Экопарка.

Война приносит плохие новости. Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли. Когда началась война, они остались в Экопарке и помогали кормить животных. Приехав в Экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении. Светлая память этим прекрасным мужественным людям, искренние соболезнования их родным и близким. Мы верим в то, что нелюди, совершившие это, обязательно будут покараны! – рассказали в Экопарке.

Напомним, сотрудники Экопарка еще 24 февраля сообщали о том, что на их территории разорвалось несколько снарядов, и есть погибшие животные, в частности, олени. Позже на территории харьковского Экопарка были убиты два человека, которые пришли покормить животных. Об этом рассказал основатель экопарка Александр Фельдман. По его словам, трагедия произошла 7 марта.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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