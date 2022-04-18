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Российские оккупанты убили еще двоих детей в Харьковской области

Российские оккупанты убили еще двоих детей в Харьковской области

Офис Генерального прокурора Украины продолжает информировать о зверствах российской армии в отношении украинских детей.

Так, в Офисе сообщили, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

«Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области», – отметили прокуроры.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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