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Российские политтехнологи в ОРДЛО развернули масштабную "предвыборную" кампанию, - ГУР

Российские политтехнологи в ОРДЛО развернули масштабную предвыборную кампанию, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация наращивает усилия по реализации российского сценария проведения 11 ноября с.г. т.н. «выборов» В ОРДЛО.

Прибывшие из РФ политтехнологи развернули в местных СМИ масштабную информационную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов. В частности, в октябре 2018 г. для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты «Донецкая республика» (печатный орган одноименного общественного движения) - в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь 2018 выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования).

В то же время, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ кадровые российские офицеры активизировали агитацию по поддержке «нужных» кандидатов, в т.ч. путем воздействия на семьи военнослужащих из числа местного населения. Так, под предлогом организации мероприятий досуга проводятся сборы на территории частей с привлечением родителей, жен и друзей военнослужащих.

Вместе с тем, по оценке российских и местных агентств, которые ведут постоянный мониторинг общественного мнения среди населения временно оккупированных территорий, в голосовании на «выборах» намерены принять участие не более 30% избирателей. Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью предназначенных РФ «руководителей» т.н. «лднр».

Источник: sprotyv.info

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