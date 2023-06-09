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Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters

Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters

(https://www.reuters.com/world/europe/russia-talk-is-war-even-putin-2023-06-08/)

«Что бы мы ни говорили, они всегда будут возлагать вину на Россию, но это неправильно: не мы развязывали эту войну, повторяю, в 2014 году - киевский режим развязывал войну на Донбассе», - такое обращение Путина показали на российском ТВ спустя 15 месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В последние месяцы министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер наемников «Вагнера» Евгений Пригожин публично использовали слово «война».

В частном порядке российская элита происходящее тоже называет войной.

К слову, российская элита недовольна шансами Путина на победу в войне с Украиной, пишет Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-08/will-putin-win-the-war-in-ukraine-the-russian-elite-isn-t-convinced).

Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия, сообщили семь анонимных источников.

Джерело: https://t.me/u_now/100231

Новости портала «Весь Харьков»

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