Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:17
Просмотров: 168

российских убийц идентифицировали по телефонам жертв

российских убийц идентифицировали по телефонам жертв

Двоих военных рф подозревают в убийстве жителей Черниговской области — их идентифицировали по телефонам жертв — Офис генерального прокурора

Двоим российским военным сообщили о подозрении в убийстве четырех гражданских в Черниговской области.

По заключению следствия, фигуранты в марте 2022 года расстреляли из автомобилей два гражданских автомобиля в селе Ольшана Прилукского района.

В одном из авто двое мужчин везли хлеб и продукты жителям Ичнянской общины, в другом двое жителей Ични ехали в больницу в Прилуках. Все они погибли на месте.

«Кроме того, подозреваемые завладели мобильными телефонами погибших, что помогло их идентифицировать», — добавляет прокуратура.

Военных подозревают в нарушении законов и обычаев войны, связанных с умышленными убийствами.

#Черниговская_область #преступления

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17442

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия потребовала от WSJ изменить редакционную политику в обмен на благополучие арестованного журналиста
Сегодня 09:58    124
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:38    129
Цього дня військо Богдана Хмельницького завдало нищівної поразки польській армії у битві під Корсунем
Сегодня 09:30    147
Пора посвятить себя полной победе Украины - конгрессмены США
Сегодня 09:04    144
ВМС ЗСУ поповнилися малим броньованим артилерійським катером «Буча»
Сегодня 08:52    131
Харківщина. 27 травня
Сегодня 08:45    133
СБУ арештувала судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн
Сегодня 08:41    132
Дев'ять років тому стався перший бій за донецький аеропорт
Сегодня 08:30    153
Найкривавіші російські теракти
Сегодня 08:25    132
Окупанти вже завдали збитків інфраструктурі на 150 мільярдів доларів
Сегодня 08:15    125
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 