российских убийц идентифицировали по телефонам жертв
Двоих военных рф подозревают в убийстве жителей Черниговской области — их идентифицировали по телефонам жертв — Офис генерального прокурора
Двоим российским военным сообщили о подозрении в убийстве четырех гражданских в Черниговской области.
По заключению следствия, фигуранты в марте 2022 года расстреляли из автомобилей два гражданских автомобиля в селе Ольшана Прилукского района.
В одном из авто двое мужчин везли хлеб и продукты жителям Ичнянской общины, в другом двое жителей Ични ехали в больницу в Прилуках. Все они погибли на месте.
«Кроме того, подозреваемые завладели мобильными телефонами погибших, что помогло их идентифицировать», — добавляет прокуратура.
Военных подозревают в нарушении законов и обычаев войны, связанных с умышленными убийствами.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17442