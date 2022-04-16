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«Российский диктатор Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение в Украину», – последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

«Российский диктатор Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение в Украину», – последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

«Конечно, он может быть привлечен к ответственности. Нет аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии — вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, — а убийство всегда было преступлением против человечности. Мое сердце разбито. Всю свою жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было», – отметил Ференц.

Напомним, что Нюрнбергский процесс - самый известный в мире судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41562

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