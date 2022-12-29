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российского шпиона в Германии разоблачили по наводке дружественной спецслужбы
Информация от дружественной спецслужбы помогла Германии обнаружить и раскрыть шпиона, работавшего в пользу российской свр. В данный момент фигуранта дела подозревают в передаче государственной тайны и шпионаже.
Об этом сообщает издание Spiegel.
В декабре полиция Германии арестовала некого Карстена Л. в рамках расследования по статье «государственная измена». В доме российского агента провели обыск, также полиция изучила его рабочий кабинет.
Предполагаемый агент был начальником отдела технической разведки БНД.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8674