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Российского телеведущего Владимира Познера занесли в базу "Миротворца"

Российского телеведущего Владимира Познера занесли в базу Миротворца

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Как отмечается, Познера внесли в "Чистилище" сайта за "сознательное нарушение государственной границы Украины", чтобы попасть в Крым, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма.

Центр "Миротворец" занимается исследованием и поисков фактов деятельности направленной на подрыв национальной безопасности Украины и публикует на своем сайте данные о лицах, подозреваемых в совершении преступлений.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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