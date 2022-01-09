Российской интервенцией в Казахстан командует захватчик Крыма

Министерство обороны России сообщило о том, что осуществляется круглосуточная переброска войск и техники с трех российских военных аэродромов в Казахстан.

В переброске российских военных в Казахстан задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов — Ил-76 и Ан-124.

Среди задействованных в интервенции в Казахстан подразделения нескольких бригад и 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск. Все они имеют опыт боевых действий, в том числе по захвату Крыма и Донбасса.

Как сообщил “Интерфакс”, руководит интервенцией командующий Воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Следует отметить, что именно Сердюков, будучи в 2014 году командующим войсками Южного военного округа Российской Федерации, руководил операцией по оккупации Крыма.

Источник: nigroll.com

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