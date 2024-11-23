“Рота пропала. Короче, всю роту рас*уярили”, ― росіянин нервує через новини з фронту
У черговій перехопленій воєнними розвідниками розмові росіян описує свіжі новини з фронту злочинної війни проти України.
Каже, що один його знайомий відправився на “нуль”, де був знищений Силами безпеки і оборони України разом зі усім своїм окупаційним підрозділом:
“Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили”.
Також він радить співрозмовнику не критикувати російську владу, адже за будь-яке криве слово у соцмережах карають відправкою у “м’ясний” штурм:
“Отправляют на передок на самую х*ету, понял?”
ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде належна відплата.
Джерело: gur.gov.ua