“Рота пропала. Короче, всю роту рас*уярили”, ― росіянин нервує через новини з фронту

У черговій перехопленій воєнними розвідниками розмові росіян описує свіжі новини з фронту злочинної війни проти України.

Каже, що один його знайомий відправився на “нуль”, де був знищений Силами безпеки і оборони України разом зі усім своїм окупаційним підрозділом:

“Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили”.

Також він радить співрозмовнику не критикувати російську владу, адже за будь-яке криве слово у соцмережах карають відправкою у “м’ясний” штурм:

“Отправляют на передок на самую х*ету, понял?”

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде належна відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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